صحراء شهداد في كرمان.. من احر المناطق على وجه الارض

وتقع منطقة كندم بريان واحدة أكثر الأجزاء غموضا من منطقة شهداد، وتقع على بعد 48 كم من المدينة، بمساحة حوالي 200 كم 2. وفقا للخبراء، لا توجد اية نباتات وكائنات حية ولاإمكانيات للعيش هنا، وتغطي بقايا الحمم البركانية تلال هذه المنطقة.

وعند دخول هذه الصحراء سوف تواجه نهر حمض مثير للاهتمام والذي صنع اجواءً جميلة عبر الالتقاء بهذا سهل الدافئ. بطبيعة الحال، فان نهر كال شور هو نهر موسمي ويجب عليك زيارة هذه المنطقة لرؤيته خلال موسم المياه. هذا النهر يبدأ من شمال منطقة "كندم بريان" والى بدايات سهل لوت. إذا كنت تريد أن ترى النهر، يجب عليك الدخول الى منطقة "ريك بنج" ، للقيام بذلك تحتاج إلى سلوك طريق نهبندان الترابي.

وعلى مسافة 130 كم من شهداد، تواجه واحدة من مضائق صحراء لوت العميقة والجميلة، والتي تشبه إلى حد كبير أماكن فيلم مادمكس. هنا مضيق رتيل التي تعد واحدة من أغرب أجزاء من صحراء لوت التي، لا تزال غير معروفة تماما. وسبب تسمية المضيق هو أنه يحتوي على حيوان يسمى رتيل الابلي أو الشمسي.

ان تآكل التربة في الصحراء شائعة وتنتشر باستمرار على نطاق واسع. في الجزء الشرقي من الكولوتات هناك جزء كبير من تآكل التربة أدى الى حفر اخدود بعمق بضعة أمتار، وحين يشاهد من الأعلى وعبر التصوير من الأقمار الصناعية، كما لو كان هناك لسان افعى كبيرة وسط الصحراء، وخاصة الجزء الاخير، ينقسم الى فرعين ، لهذا السبب، يدعى وادي الأفعى.