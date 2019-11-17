الخريف في غابات هيركاني الايرانية

واسم هذه الغابات مأخوذ من الاسم القديم لجرجان حيث كان يطلق عليها هيركان سابقا، وهي منطقة مكسوة بالغابات تقع على الساحل الجنوبي لبحر قزوين وشمالي جبال البرز، وهي غنية بالتنوع البيولوجي ومختلف الأنواع النباتية المحلية والفريدة من نوعها، وجمالها الطبيعي المذهل الذي يسحر كل زائر.

وتسمى غابات هيركاني أيضا بـ"غابات الأحافير الحية" أي "المتحف الطبيعي"، لأن الكثير من الأنواع النباتية الموجودة في هذه الغابات، يحتفظ بها اليوم على شكل أحافير في المتاحف الأوروبية.

وتم ادراج غابات هيركاني في إيران على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو في الدورة الـ ۴۳ للجنة التراث العالمي في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان.