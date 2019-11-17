مجلس الشورى الاسلامي يدعم تقنين استهلاك الوقود

واضاف " اسد الله عباسي" بعد انتهاء الجلسة غيرالعلنية للبرلمان في تصريح للصحفيين ان تقنين استهلاك البنزين يطابق للمادة 176 من الدستور وتمت المصادقة عليه في المجلس الاعلى للامن القومي والرئاسات الثلاث وايده قائد الثورة الاسلامية ويجب تطبيقه .

وأوضح رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني خلال الجلسة المفتوحة صباح اليوم الاحد حول اسعار البنزين: أن البرلمان أوعز الى اللجنة الاقتصادية بعقد جلسات مع لجنة تنظيم السوق ومؤسسة التحري عن الجرائم الاقتصادية والسلطة القضائية لمعالجة مشاكل المواطنين بهذا الشان، مشددا على ضرورة استتباب الأمن لتنظيم الأوضاع وتطبيق الاصلاحات.

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