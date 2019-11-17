١٧‏/١١‏/٢٠١٩ ١٠:٥٧ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83558305
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مجلس الشورى الاسلامي يدعم تقنين استهلاك الوقود

مجلس الشورى الاسلامي يدعم تقنين استهلاك الوقود

طهران / 17 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال الناطق بأسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي عقب انتهاء الجلسة غيرالعلنية صباح اليوم الاحد ان مشروع قانون تقنين استهلاك الوقود تمت المصادقة عليه في المجلس الاعلى للامن القومي الرئاسات الثلاث وقائد الثورة الاسلامية مؤكدا على ضرورة تطبيقه.

واضاف " اسد الله عباسي" بعد انتهاء الجلسة غيرالعلنية للبرلمان في تصريح للصحفيين ان تقنين استهلاك البنزين يطابق للمادة 176 من الدستور وتمت المصادقة عليه في المجلس الاعلى للامن القومي والرئاسات الثلاث وايده قائد الثورة الاسلامية ويجب تطبيقه .

وأوضح رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني خلال الجلسة المفتوحة صباح اليوم الاحد حول اسعار البنزين: أن البرلمان أوعز الى اللجنة الاقتصادية بعقد جلسات مع لجنة تنظيم السوق ومؤسسة التحري عن الجرائم الاقتصادية والسلطة القضائية لمعالجة مشاكل المواطنين بهذا الشان، مشددا على ضرورة استتباب الأمن لتنظيم الأوضاع وتطبيق الاصلاحات.

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