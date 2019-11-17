ایران تنتج جهاز قص كهربائي للعمليات الجراحية

,قال " امير قهرمان بور" المدير التنفيذي لهذه الشركة المعرفية حول منتجات الشركة :ان جهاز القص الكهربائي الذي انتجته الشركة يساعد في الحد من نزيف الدم خلال اجراء العمليات الجراحية وله استخدامات كثيرة في المستشفيات والمراكز العلاجية .

واعتبر قهرمان بور ايران وترکیا من الدول المهمة في الشرق الاوسط في مجال المنتجات المبنية على المعرفة وقال ان اوروبا وامریکا هم اکثر المنتجین عالمیا في هذا المجال ولكن بجهد ومثابرة الاخصائين الشباب استطاعت المنتجات الایرانیة منافستها وان تدخل الاسواق العالمية .

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