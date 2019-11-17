محافظة اذربايجان الشرقية تتطلع لتصدير بضائع بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام الحالي

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم الاحد أشار "يونس جائله" الى أن صادرات محافظة اذربايجان الشرقية (شمال شرق) بلغت 1.8 مليار دولار خلال الاشهر الـ7 الماضية، موضحا بان مليونا و600 الف طن من السلع تم تصديرها من جمارك المحافظة خلال هذه الفترة.

واضاف ان الصادرات غير النفطية من المحافظة، سجلت ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة من حيث القيمة و97 بالمائة من حيث الحجم.

ونوه رئيس غرفة تبريز للتجارة الى ان 80 بالمائة من السلع المصدرة من جمارك المحافظة ذهبت لدول تركيا والعراق وارمينيا وجورجيا والصين.

كما أشار "يونس جائله" الى استيراد أكثر من 311 ألف طن من السلع وبقيمة 700 مليون دولار عن طريق جمارك المحافظة خلال الاشهر الـ7 الماضية، ليسجل هذا الحجم زيادة بنسبة 74 بالمائة من حيث الوزن و35 بالمائة من حيث القيمة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح ان القسم الاكبر من واردات محافظة اذربايجان الشرقية مخصصة لاستيراد المواد الخام والمكائن والتي تسهم في الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل .

وأعلن رئيس غرفة تبريز للتجارة عن اقامة الملتقى الوطني الـ25 لتنمية الصادرات غير النفطية للبلاد في 20 نوفمبر الجاري بمدينة تبريز بمشاركة رؤساء غرف التجارة للدول المجاورة بما فيها باكستان وافغانستان وتركيا وجمهورية اذربيجان والعراق والذي يشاركون لأول مرة كضيوف شرف على الملتقى .

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