اللواء باقري: القوات المسلحة تضطلع بمسؤوليات كبيرة لمواجهة التهديدات العسكرية

واضاف اللواء باقري، في كلمته خلال مهرجان مالك الاشتر للقوات المسلحة في دورته التاسعة، أن القوات المسلحة تتحمل مسؤولية كبيرة في تنفيذ بيان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية، مؤكدا ضرورة الحاجة إلى قادة شجعان وثوريين لتنفيذ هذا البيان.

ووصف القوات المسلحة بأنها في طليعة مؤسسات البلاد كما إن اشراف قائد الثورة عليها لايمكن مقارنته بالاجهزة والمؤسسات الاخرى.

ونوه الى إن مراكز الفكر هي قضية أخرى يمكن أن تساعدنا في توفير آليات فعالة للقادة العسكريين والكوادر.

وفي سياق آخر اشار الى تأكيد قائد الثورة على السمات الشخصية لمالك الاشتر واسم المهرجان، موضحاً: أن قائد الثورة لفت الى ان البصيرة والشجاعة وتحديد الصراط المستقيم من بين خصوصيات هذا القائد الشجاع لذلك ينبغي اتخاذ شخصيته اسوة.

انتهى