استمرار تصدير البضائع من منفذ شلمجة الحدودي

واضاف "هادي عطرفه" في تصريح لمراسل ارنا اليوم الاحد: حاليا هناك 100 شاحنة مصطفة امام المنفذ لتبادل البضائع مع الجانب العراقي.

واشار الى ان الشاحنات العراقية التي تحمل الترخيص تدخل الى قسم الشحن في منفذ شلمجة لشحن البضائع الى العراق.

وصرح رئيس دائرة النقل والترانزيت في منطقة اروند الاقتصادية الحرة، انه نظرا للاوضاع الأمنية في العراق، فان نحو 100 الى 150 شاحنة تدخل يوميا الى قسم الشحن في منفذ شلمجة .

وأشار عطرفه الى أهم السلع المصدرة من منفذ شلمجه الى العراق ، والتي تشمل مواد الانشاء والفواكه والخضروات والاسماك .

وقال ان منفذ شلمجه مغلق أمام عبور المسافرين بين البلدين.

منفذ شلمجه يقع على مسافة 15 كم عن مدينة خرمشهر جنوب ايران و25 كم عن محافظة البصرة العراقية ويعتبر من أهم المنافذ الحدودية في محافظة خوزستان في مجال تصدير السلع وعبور المسافرين لزيارة العتبات المقدسة والسياح العراقيين.

انتهى