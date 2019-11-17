المانيا تعلن رغبتها في التعاون مع إيران في مجال ادارة النفايات

وفي الملتقى الدولي لادارة النفايات الذي عقد اليوم الاحد في منظمة حماية البيئة، أضاف سرافرازي، ان العديد من الملتقيات المختلفة عقدت بصورة مشتركة بين ايران والمانيا في مجال ادارة النفايات والطاقات المتجددة ، وقال : يتعين تقديم المعلومات للشركات الالمانية لتتمكن من العمل في اي من المجالات.

وأكد سرافرازي ان الشبان الايرانيين يمتلكون طاقات جيدة وانجزوا اعمالا جيدة في مجال ادارة النفايات ونأمل بالاهتمام بهذه الكفاءات لايجاد حلول لمشاكل النفايات.

وصرح ممثل غرفة التجارة والصناعة الإيرانية والالمانية، بان غرفة التجارة الايرانية والالمانية مستعدة للتعاون واتخاذ الاجراء على المستوى العلمي والتعليمي في مجال ادارة النفايات.

بدوره قال "یونس امغلتز" من شركة فرانهوفر، في الملتقى، ان على جميع الدول التعاون في مجال ادارة النفايات، وانه من المهم استخدام خبرات الدول الناجحة في هذا المجال .

انتهى