ايران قدمت اكثر من 3800 شهيد و 12 الف معاق في سبيل مكافحة المخدرات

واشار اصلاني خلال لقائه في طهران وفدا من منظمة مكافحة المخدرات في ارمينيا، الى تضحيات الجمهورية الاسلامية في مكافحتها للمخدرات وقال ان ايران تقع بجوار افغانستان التي تعتبر المنتج الاول عالميا للمخدرات بدعم من ادعياء حقوق الانسان في العالم و معرضة بشكل مباشر لدخول المخدرات اليها، مبينا ان ادعياء الامن في المنطقة بفرضهم الحظر الجائر يمنعون وصول الاجهزة والمعدات في هذا المجال الى ايران.

واضاف، ان الجمهوریة الاسلامية قدمت في سبيل مكافحة المخدرات 3814 شهيدا و 12 الف معاق، وسنستمر ببذل جهودنا في هذا السبيل وبكل قوة.

وبین اصلاني انه خلال السبعة اشهر الاخيرة تم ضبط 560 طنا من مختلف انواع المخدرات موضحا بان 67% من مضبوطات الهيروئين و 90% من الافيون في العالم تتم بواسطة القوات الامنية وشرطة مكافحة المخدرات الايرانية.

من جانبه اعرب رئیس الوفد الارمیني العقيد" ارثر ماتروسيان" عن تقديره للاجراءات الايرانية في مجال مكافحة المخدرات، واعتبر منجزات شرطة مكافحة المخدرات الايرانية بانها باهرة، معلنا عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات الايرانية في هذا المجال .

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