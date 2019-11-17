شمخاني : ستراتيجية الفوضى فشلت بوعي الشعب والمسؤولين اللبنانیین

ولدى استقباله، اليوم الاحد نائب الامين العام لحزب الله اللّبناني "الشيخ نعيم قاسم"، اشار الادميرال شمخاني الى الاحداث الاخيرة في لبنان؛ مبينا ان نظام السلطة العالمي يسعى في مرحلة ما بعد زوال داعش بوصفه العنصر الرئيس لزعزعة الاستقرار في المنطقة، يسعى وراء افتعال ازمات جديدة داخل المنطقة.

كما نوّه الى هزيمة امريكا في سوريا وفشل سياسات الحظر التي تمارسه ضد حزب الله اللبناني، قائلا : ان ستراتيجية اثارة الفوضى في لبنان والتي استخدمت للتعويض عن الهزائم في الساحات الاخرى، باءت بالفشل اليوم اثر وعي الشعب والمسؤولين والاحزاب والتيارات السياسية في هذا البلد.

واشاد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني بالتدابير والمواقف الحكيمة للسيد حسن نصر الله؛ واصفا حزب الله لبنان بانه دعامة الاستقرار والامن في لبنان والمنطقة.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق شمخاني الى الجرائم الارهابية الاخيرة التي مارسها الكيان الصهيوني ضد قادة واعضاء بارزين لدى حركة الجهاد الاسلامي، وغاراته العشوائية على الشعب الفلسطيني؛ واصفا هذه الممارسات بانها خير دليل على ضرورة الاستمرار في ستراتيجية ازالة الكيان الصهيوني من الوجود نهائيا.

وتابع : ان بؤرة الحروب واثارة التوترات في المنطقة تكمن في الكيان الصهيوني قاتل الاطفال، وان امحاء هذا الكيان المجرم من الوجود هو السبيل الوحيد لترسيخ الاستقرار والامن المستدام على صعيد المنطقة.

وشدد امين المجلس الاعلى للامن القومي، خلال اللقاء مع الشيخ نعيم قاسم، على استمرار دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية الشامل لمحور المقاومة في مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني.

الى ذلك، اعرب نائب الامين العام لحزب الله عن تقديره لما تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية من دعم شامل للمضحين في الخط المقدم لساحات القتال ضد الكيان الصهيوني.

واكد الشيخ نعيم قاسم خلال اللقاء مع الاميرال شمخاني، على ان حزب الله في لبنان، وتاسّيا بالصمود الفريد الذي جسده الشعب الايراني في مواجهة التهديدات والضغوط الامريكية، سوف لن يسمح للكيان الصهيوني ان يحقق مآربه الخطيرة في المنطقة.

انتهى ** ح ع