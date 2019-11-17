مبعوث رئيس وزراء ماليزيا يجري مباحثات مع عراقجي

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان الجانبين الايراني والماليزي استعرضا خلال اللقاء، العلاقات الثنائية ولاسيما التعاون الاقتصادي في ضوء الحظر الامريكي بين طهران وكوالالمبور، فضلا عن القضايا الاقليمية واخر التطورات ذات الصلة بالاتفاق النووي.

من جانبه، قدم المبعوث الماليزي في هذا اللقاء، دعوة رئيس وزراء بلاده "مهاتیر محمد" الى رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني للمشاركة في قمة كوالالمبور الدولية، التي ستعقد بماليزيا لمناقشة القضايا والمعضلات الراهنة على صعيد العالم الاسلامي والتوصل الى حلّ للتطورات الدولية.

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