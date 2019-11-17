ايران وجورجيا تبحثان في سبل تطوير التعاون الثنائي

جاء ذلك خلال اللقاء اليوم الاحد بين المسؤول البرلماني الجورجي والوفد المرافق له، مع رئيس غرفة التجارة الايرانية "غلامحسين شافعي" والسفير الايراني في جورجيا "جواد قوام شهيدي".

الى ذلك، نوه شافعي خلال هذا اللقاء بتاريخ العلاقات الاقتصادية والسياسية بين ايران وجورجيا؛ مصرحا : ان فرص التعاون بين البلدين متنوعة جدا؛ ودعا الى تنمية التعاون الثنائي في مجال الترانزيت.

واضاف رئيس غرفة التجارة الايرانية، ان التعاون الايراني الجورجي سيشهد نموا عبر تدشين الخط السككي الذي يصل ايران بجمهورية أذربيجان؛ مشيرا الى الفرص المواتية للتعاون بين الجانبين في مجال السياحة ايضا.

وفي السياق، اكد المسؤول الايراني على ضرورة ازالة القيود المصرفية ومقايضه السلع والبضائع من اجل تعزيز الاستثمارات بين طهران وتبليسي.

من جانبه، اشار السفير الايراني في جورجيا الى فرص التعاون الثنائي؛ واصفا الزراعة العابرة للحدود الوطنية ولاسيما زراعة القمح والذرة والحبوب الزيتية بانها تاتي ضمن اهم الفرص في هذا المجال.

انتهى**2018/ ح ع **