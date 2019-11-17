عراقجي الى هولندا لعقد الجولة الثالثة من الحوار السياسي بين البلدين

ومن المقرر ان يلتقي عراقجي في هذه الزيارة، بوزير الخارجية ونظيره الهولنديين؛ باحثا معهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتنعقد المباحثات السياسية بين طهران وامستردام في اطار جولات منتظمة كل 6 اشهر، وكانت الجولة الثانية من هذه المباحثات قد عقدت العام الماضي في طهران بحضور مساعد وزير الخارجية الهولندي "اندري هاسبليز"، والتي تناولت مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

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