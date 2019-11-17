ظريف : التعاون متعدد الاطراف يخدم الدول الاقليمية جميعا

تصريحات ظريف هذه، جاءت اليوم الاحد خلال اللقاء مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية "الجورجية – الايرانية"، ساشالفا كيكنافليدزة، الذي يقوم والوفد المرافق له حاليا بزيارة طهران.

واشار وزير الخارجية في هذا اللقاء، الى اهمية ودور مجموعات الصداقة البرلمانية في مجال تعزيز العلاقات بين البلدان؛ كما نوّه بالفرص المتاحة للتعاون الثنائي (بين طهران وتبليسي) وبما يشمل مجالات السياحة والنقل والطاقة، وايضا موقف ايران من توسيع هذه العلاقات في المجالات المشار اليها.

الى ذلك، قدّم المسؤول البرلماني الجورجي شرحا حول موقف بلاده قبال الجهود الهادفة الى تطوير التعاون الثنائي؛ منوها في السياق بالاواصر العريقة التي تجمع بين البلدين ايران وجورجيا.

وكان رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجورجية - الايرانية، التقى اليوم ايضا بكل من رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني"، ورئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية "حجة الاسلام مجتبى ذوالنوري" وبحث معهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

انتهى ** ح ع