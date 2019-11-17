١٧‏/١١‏/٢٠١٩ ٨:٣٧ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83559013
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ايران وايطاليا تتواصلان التعاون التراثي بينهما

ايران وايطاليا تتواصلان التعاون التراثي بينهما

طهران/17تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال مساعد وزارة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة لشوون التراث الثفافي "محمد حسن طالبيان" : ان التعاون بين ايران وايطاليا يتواصل بشان التراث الثفافي.

وخلال مراسم افتتاح معرض "ايران وايطاليا؛ ستون عاما من التعاون في مجال التراث بين البلدين" الذي اقيم اليوم الاحد بمقر المتحف الوطني الايراني، اشار طالبيان الى وجوه التشابه بين اساليب ترميم الاماكن الاثرية في ايران وايطاليا؛ مصرحا ان احد اسباب هذه المشتركات يعود الى تخرج طلبة ايرانيين من الجامعات الايطالية.

وفي معرض التنويه بالتعاون الثنائي والعلاقات الودية القائمة بين ايران وايطاليا، وصف المسؤول الثقافي الايراني مشاركة الخبراء الايطاليين في عملية ترميم "ارك بم" (قلعة بم) الاثرية بانها شكلت احد نماذج هذا التعاون المشترك.

واعرب طالبيان عن شكره لاهداء ايطاليا الادوات والاجهزة المخبرية في مجال الترميم والتنقيب الى موقع باسارغاد الاثري (بمحافظة فارس - جنوب)؛ مشيرا الى مواصلة تعاون الخبراء الايطاليين بلاحدود مع نظائرهم الايرانيين في هذا الموقع.

انتهى**2018/ح ع **

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