للمشاركة في قمة كوالالمبور.. ظريف يتسلّم دعوة رئيس وزراء ماليزيا الى الرئيس روحاني

وبحث المبعوث الماليزي خلال اللقاء مع وزير الخارجية اليوم، في مختلف القضايا ومنها العلاقات الثنائية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين ايران وماليزيا.

الى ذلك، نوه وزير الخارجية الايراني بالفرص المتاحة لتنمية مجالات التعاون، ولاسيما الظروف الاقتصادية المكمّلة لبعضها البعض لدى البلدين؛ واصفا التعاون المشترك على صعيد الشركات المعرفية من شأنه ان يصب في سياق العلاقات الثنائية بين طهران وكوالالمبور.

وكان المبعوث الخاص لرئيس وزراء ماليزيا "داتو فيرا حاجي مرزوقي يحيى" اجرى مباحثات اليوم ايضا مع مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي".

واستعرض الجانبان الايراني والماليزي في هذا خلال اللقاء، العلاقات الثنائية ولاسيما التعاون الاقتصادي في ضوء الحظر الامريكي بين طهران وكوالالمبور، فضلا عن القضايا الاقليمية واخر التطورات ذات الصلة بالاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع