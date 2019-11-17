ايران وجورجيا توكدان ضرورة رفع العقبات من مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين

وقال ذالنوري اليوم الاحد خلال استقباله رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجورجية الايرانية "شالفا كيكنافليدزه" : ان هناك فرص للتعاون بين طهران تبليسي بهدف تطوير العلاقات وتوسيعها في شتي المجالات بما في ذلك النقل والطاقة والنفط والثقافة والتعليم والزراعة والسياحة؛ موكدا ان مجلس الشوري الاسلامي يرحب تعزيز العلاقات بين البلدين وايجاد التسهيلات بشانها.

واكد المسؤول البرلماني رفيع المستوى على سيادة الاراضي الجورجية؛ داعيا الى التعاون بين دول المنطقة لمعالجة القضايا الاقليمية.

الى ذلك، اشار كيكنافليدزه الى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين جورجيا وايران في شتي المجالات بما فيها توسيع شبكة السكك الحديدية بين البلدين لربط البحر الاسود بالخليج الفارسي وكذلك التعليم والطاقة والسياحة.

واعرب المسؤول البرلماني الجورجي خلال اللقاء مع رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، عن تقديره لدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية سيادة اراضي بلاده في قضيه أبخازيا؛ موكدا على دور ومكانة ايران الهامه على صعيد العلاقات الدولية في المنطقة.

انتهى**2018/ ح ع **