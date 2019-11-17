طهران تدين دعم بومبيو لمثيري الشغب في ايران

وفي تصريح له مساء اليوم الاحد، استهجن موسوي وادان تصريحات بومبيو التدخلية والداعمة لمثيري الشغب والفوضى في ايران وقال، ان ممارسات بعض الفوضويين والمخربين المدعومين من قبله (ترامب)، لا تتسق اطلاقا مع منهج وسلوك الغالبية الساحقة من الشعب الايراني الواعي والفطن.

واضاف، ان الشعب الايراني يعلم جيدا بان مثل هذه التصريحات المنافقة والمزيفة لا تتضمن اي تعاطف صادق وحقيقي ينم عن الحرص (على مصلحة الشعب الايراني).

واشار الى النوايا البغيضة والتعيسة للحكومة الاميركية خاصة وزير خارجيتها تجاه ايران واضاف، من اللافت ابداء التعاطف مع شعب واقع تحت ضغط الارهاب الاقتصادي الاميركي، ولقد ورد من قبل صراحة على لسان هذا الشخص بالذات بانه ينبغي تجويع الشعب الايراني كي يرضخ امامنا.

انتهى ** 2342