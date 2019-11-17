اعتقال عنصرين معاديين للثورة من المحرضين الرئيسيين على الشغب في شيراز

وافادت استخبارات فيلق "فجر" التابع للحرس الثوري في محافظة فارس، ان هذين العنصرين کانا قد كلفا، ازاء الحصول على الاقامة (في دولة غربية) والحصول على المال، بتحريض المواطنين على الاعتداء على مؤسسات الدولة وتخريب الممتلكات العامة وإعداد اشرطة فيديو عنها وارسالها الى مسؤوليهما في الخارج.

واضافت، ان من المهمات التي كلف بها هذان العنصران، التحريض على اضرام النيران في مراكز وسيارات الشرطة وتخريب المباني الحكومية ومحطات الوقود.

يذكر انه اثر القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي الذي يضم رؤساء السلطات الثلاث، بتقنين ورفع اسعار البنزين، والذي بدا تنفيذه فجر الجمعة، نظم مواطنون احتجاجات في بعض مدن البلاد استغلها معادون للثورة ومثيرو الشغب والفوضى للاضرار بالممتلكات العامة.

يشار ايضا الى ان قرار تقنين ورفع اسعار البنزين تضمن تخصيص العوائد المستحصلة من رفع الاسعار لـ 60 مليون شخص في اطار 18 مليون اسرة من الشرائح الضعيفة والمتوسطة.

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