لاريجاني: هدف أمريكا تجاه إيران ليس سوى نشر الفوضى وتدمير مصالح الشعب

وشكر علي لاريجاني في كلمة امام الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاثنين، التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية فيما يتعلق بأحداث الأيام القليلة الماضية وقال: لقد حددت التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة يوم أمس في درسه الفقهي، مسار حركة الشعب والمسؤولين فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة.

الجدير بالاشارة الى أن قائد الثورة الاسلامية أعلن أمس دعمه لقرار رؤساء السلطات الثلاث بشان تقنين استهلاك الوقود.

واشار سماحته الى ان رؤساء السلطات الثلاث اتخذوا قرارهم بناء على دراسة دقيقة وبالتالي لابد من تطبيقه ، واوضح سماحته ان من المؤكد ان بعض المواطنين مستائون من هذا القرار ولربما يلحق الضرر ببعضهم الا ان اعمال التخريب واحراق الممتلكات ليس من عمل المواطنين بل عمل الاشرار.

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