إيران تهنئ سريلانكا على الانتخابات الرئاسية الناجحة

وقال السيد عباس موسوي، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الناجحة في سريلانكا، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تهنئ الشعب والحكومة في سيرلانكا على اجراء الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت في اجواء سادها الهدوء وبمشاركة كافة ابناء الشعب السريلانكي، والتي اسفرت عن فوز وزير الدفاع السابق غوتابايا راجاباكسا بمنصب رئيس الجمهورية.

وصرح موسوي بان إيران تأمل في المرحلة الجديدة ، تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها خدمة لمصلحة الشعبين الايراني والسيرلانكي.

وأعلنت لجنة الانتخابات في سريلانكا فوز وزير الدفاع السابق غوتابايا راجاباكسا في انتخابات الرئاسة التي أجريت السبت. ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية اليوم الاثنين في مدينة أنوراد هبورا جنوبي البلاد.

ومن أبرز ما قام به الرئيس السيرلانكي المنتخب إنهاء الحرب الأهلية في سريلانكا بعد 30 عاما من النزاع مع متمردي التاميل.

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