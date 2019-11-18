تصنيع مادة خام لعقار السرطان في إيران

وتعتبر نانو كربونات الكالسيوم من المنتجات القيمة المستخدمة في مجموعة واسعة من الصناعات، يتم استخدام هذا المسحوق في تصنيع المنتجات الحساسة مثل المحفز والأسلاك النانوية و تحسين مظهر وقوة مادة البولي بروبيلين والبوليمر ، واستخدامها في التصوير الفوتوغرافي من التطبيقات الأخرى لهذا المنتج.

واحد من استخدامات نانوكربونات الكالسيوم في إنتاج الأدوية المضادة للسرطان، إنتاج الأدوية المضادة للسرطان في داخل البلاد يمكن أن يؤدي إلى خفض سعر هذه الأدوية، مما يقلل العبء الاقتصادي على المرضى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كيميا بيشرو" الإيرانية لتقنية النانو " بيمان رازقي": إن نانو كربونات الكالسيوم هي مادة تستخدام على نطاق واسع في مختلف المجالات بما في ذلك البوليمرات شبه شفافة، ودعم الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمطاط والبلاستيك. كما أنها تستخدم في الصناعة الطبية كمادة خام للأطراف الاصطناعية، والأدوية المضادة للسرطان ومواد لاصقة للأسنان ومواد لاصقة للعظام.

وأشار رازقي إلى أن هذه المادة هي الأولى من نوعها التي يتم تصنيعها على نطاق صناعي في الشرق الأوسط من قبل خبراء الشركة، و حول صادرات هذا المنتج قال : نركز الآن على الاستهلاك المحلي وتعريف الشركات المحلية على خصائص هذا المنتج، وفي الخطوات القادمة سنتابع موضوع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام او العام المقبل ، بعد اعتماد المعايير الدولية.

وصرح الناشط التكنولوجي، أن إيران تستورد مسحوق نانو كربونات الكالسيوم من دول مثل الصين والنمسا وإسبانيا، وقال أن استيراد هذا المسحوق يكون مكلفا في العادة، وبالتالي فإن إنتاجه في داخل البلد، بالإضافة إلى خفض سعره، يمنع خروج العملة الصعبة من البلاد.

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