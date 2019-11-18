المبارزة الإيرانية ترتقي إلي المرتبة الخامسة في التصنيف العالمي

في ختام بطولة العالم للمبارزة بالسيف السابر في مصر، حقق اللاعبون الايرانيون في المنافسات الفردية والمنتخبات نتائج جيدة، وتمكن المنتخب الايراني من الحصول على 30 نقطة والارتقاء بمستواه الى المرتبة الخامسة عالميا بعد كوريا الجنوبية وهنغاريا وايطاليا وألمانيا.

ويتنافس فريق المبارزة الوطني الإيراني مع الصين للحصول على بطاقة التأهل الى أولمبياد طوكيو 2020، منتخب الصين يحتل المركز العاشر برصيد 188 نقطة.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى مباشرة إلى أولمبياد 2020 في طوكيو، كما يتأهل أفضل فريق آسيوي إلى الألعاب الأولمبية.

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