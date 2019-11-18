إيران تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للتجارة والتنمية في جنيف

ويحضر الاجتماع، الذي يستمر حتى يوم الأربعاء، وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة نائب وزير الاقتصاد والمالية "رحمت الله اكرمي".

يعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، كل عامين مرة واحدة ، وهو منتدى يحضره ممثلو أكثر من مائة دولة عضوة وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية.

ويناقش كبار المسؤولين الاقتصاديين في العالم حول تقديم المشورة بشأن التطورات في الاقتصاد الدولي وخاصة إدارة الديون، وستكون لديهم الفرصة أيضا لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية مع الخبراء.

ويتداول المشاركون في اجتماع هذا العام الذي يستمر يومين، موضوعات مثل أزمة الديون في البلدان النامية وإمكانيات وقيود شفافية الديون وسياسة القدرة على تحمل الديون طويلة الأجل ودور الديون والمساعدة الدولية لتعزيز إدارة الديون.

ووفقا للبرنامج المعلن فان نائب وزير الاقتصاد الايراني، الذي وصل إلى جنيف أمس (الأحد)، من المقرر أن يعقد اجتماعات ثنائية مع بعض المسؤولين في الدول المشاركة ورؤساء المؤسسات الدولية.

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