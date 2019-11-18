السفير الإيراني يدعو إلى تبادل الخبرات بين طهران وبكين في مجال مكافحة الأتربة

و بحث السفير "محمد كشاورز زاده" خلال اجتماع مع نائب وزير الدولة الصيني لادارة الغابات "بينغ يودونغ"، حول التعاون بين البلدين لمكافحة العواصف الترابية والعواصف الرملية والتصحر، وكذلك تبادل الخبرات والإنجازات الصينية في مجال اقتصاد مكافحة التصحر.

كما اشار الى الاوضاع والمتطلبات الخاصة للمناطق المناخية المتنوعة في إيران، وقال ان توسيع التعاون بين البلدين في مجال البيئة وتغير المناخ، في سياق مصالح البلدين، يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين.

ودعا سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الصين الى وضع البرامج لتبادل الزيارات بين الوفود والخبراء رفيعي المستوى لإجراء مزيد من المشاورات حول الظروف المناخية لكل منهما، وتحديد الفرص والامكانيات لكلا الطرفين لتطوير وتحديد الآليات والمشاريع البيئية المشتركة.

بدوره أعلن نائب وزير الدولة الصيني لادارة الغابات "بينغ يودونغ"، استعداده لبدء المحادثات بين خبراء البلدين في العام المقبل ، وقال أن أوجه التشابه الاقليمي بين البلدين وكذلك العلاقات الجيدة، تشكل فرصة مناسبة لتنمية التعاون الثنائي في مجال حماية البيئة.

انتهى