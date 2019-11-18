حكم ايراني ينضم الى محكمي الالعاب الاولمبية 2020

طهران/ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال رئيس قسم السياحة العلاجية بوزارة الصحة والتعليم الطبي، إن ما بين 500 الى 550 ألف سائح أجنبي قدموا من الدول المجاورة للعلاج في إيران خلال العام الماضي، وسيزداد هذا الرقم هذا العام.