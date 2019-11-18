قائد عام الجيش الباكستاني يجري مباحثات مع اللواء باقري في طهران

وناقش الجانبان الايراني والباكستاني في هذا اللقاء ايضا، آخر التطورات والظروف الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في سياق حماية الامن والاستقرار المستدام، وتامين الحدود المشتركة، وصدّ تحركات الجماعات الارهابية، والمنع من تسلّلها الى داخل الحدود.
كما تناول اللقاء بين قائد الجيش الباكستاني واللواء باقري التعاون الثنائي بين ايران وباكستان في مجال انشاء مناطق اقتصادية حدودية والتبادل الحدودي، وايضا تقريب الرؤى والمواقف بشان قضايا العالم الاسلامي.
انتهى ** ح ع
طهران / 18 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – التقى قائد عام الجيش الباكستاني "قمر جافيد باجوا" والوفد العسكري رفيع المستوى المرافق له، برئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري"،في طهران، واستعرض معه التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية والامنية.
وناقش الجانبان الايراني والباكستاني في هذا اللقاء ايضا، آخر التطورات والظروف الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في سياق حماية الامن والاستقرار المستدام، وتامين الحدود المشتركة، وصدّ تحركات الجماعات الارهابية، والمنع من تسلّلها الى داخل الحدود.
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