قائد عام الجيش الباكستاني يجري مباحثات مع اللواء باقري في طهران

وناقش الجانبان الايراني والباكستاني في هذا اللقاء ايضا، آخر التطورات والظروف الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في سياق حماية الامن والاستقرار المستدام، وتامين الحدود المشتركة، وصدّ تحركات الجماعات الارهابية، والمنع من تسلّلها الى داخل الحدود.

كما تناول اللقاء بين قائد الجيش الباكستاني واللواء باقري التعاون الثنائي بين ايران وباكستان في مجال انشاء مناطق اقتصادية حدودية والتبادل الحدودي، وايضا تقريب الرؤى والمواقف بشان قضايا العالم الاسلامي.

انتهى ** ح ع