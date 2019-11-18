لماذا لا يزال السوق الايراني جذابا للصنيين؟

جاء ذلك في الاجتماع التخصصي الذي استضافته وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) أمس الأحد، بمشاركة الباحثين والخبراء الصينين تحت عنوان "التوجهات الأحادية الاميركية ومستقبل امن التجارة الدولية".

ونظمت مؤسسة "أبرار معاصر" للدراسات والأبحاث الدولية في طهران هذا الاجتماع بمشاركة الخبير في شؤون الشرق الاوسط ومدير مركز الدراسات الباكستانية "وانغ نان" وكبير الباحثين في مؤسسة "اديان العالم" التابعة لأكادمية العلوم الاجتماعية الصينية والباحث الصيني "لي وي جيان".

وتطرق وانغ نان في هذا الاجتماع الى ميناء "جابهار" الايراني؛ قائلا ان هذا الميناء يتمتع بميزات وطاقات هائلة جدا في المجال التجاري والاقتصادي وسيكون شبيها لميناء "شن جن" الصيني في المستقبل.

وقال، ان 20 شركة صينية تعمل حاليا في ميناء جابهار مضيفا ان الشركات الصينية بامكانها الاستثمار في مجال انتاج السلع والبضائع في هذا الميناء ومن ثم تصديرها الى دول المنطقة.

واكد وانغ نان على ضرورة بذل ايران والصين قصارى جهودهم الى جانب الهند وافغانستان وباكستان لتطوير ميناء جابهار على وجه السرعة وتحويله الى قطب تجاري في المنطقة.

من جانبه، أكد الباحث الصيني لي وي جيان خلال الاجتماع على ضرورة زيادة التواصل والتعارف بين المجتمعين الايراني والصيني للحيلولة دون وقوع أي سوء فهم وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين مشيرا الى حاجة بلاده للموارد الطبيعية المتوفرة في ايران بما فيها النفط والألومنيوم والعديد من المعادن الأخرى.

وقال، ان الصین تمتلك رؤوس الاموال وانواع التکنولوجیا اذ يمكن تصديرها الى الدول الصديقة مثل ايران مضيفا ان هناك فرص كبيرة للتعاون بين البلدين.

هذا وتم التوقيع على مذكرة تفاهم على هامش الاجتماع للتعاون بين موسسة "أبرار معاصر" ومركز "الدراسات الباكستانية" التابع لجامعة جيانغ جو جين ومؤسسة "أديان العالم" التابعة لأكادمية العلوم الاجتماعية الصينية بشان اجراء الابحاث والدراسات وتبادل الباحثين وانجاز مشاريع دارسية مشتركة.

انتهى**2018/أ م د