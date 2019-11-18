الحرس الثوري : القبض على 150 من متزعمي العناصر المثيرة للشغب شمالي البلاد

وافاد قسم العلاقات العامة لمقر الامام الحسن المجتبي (ع) التابع للحرس الثوري، ان القوات المنتسبة الى استخبارات الحرس، تمكنت خلال احداث اليومين الاخيرين من الكشف والقبض على هؤلاء المخربين.

واضاف المصدر نفسه، ان البعض منهم اقرّوا بانهم كانوا يعملون لدى اشخاص مدربين في خارج وداخل البلاد وتلقوا مبالغ نقدية لإحراق وتدمير المراكز والممتلكات العالمة.

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