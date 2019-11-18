روسيا: مستعدون لبيع الأسلحة لإيران

وأفاد مراسل إرنا من موسكو، ان دميتري شوغايف قال اليوم الإثنين في تصريح لوكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، "أن روسيا على استعداد لإمداد إيران بالأسلحة ولكن بعد تنفيذ المشاريع المذكورة بعد إلغاء الحظر الدولي المفروض على الأسلحة".

وتابع رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني: قد تكون إيران راغبة في شراء بعض الأسلحة والمعدات بما في ذلك الطائرات العسكرية، والمروحيات، والدبابات، والسفن الحربية، ومجموعات القطع البحرية الخاصة بالدفاع الشاطئي، ومحركات الطائرات، فضلا عن المعدات اللازمة لتصليح الطائرات المدرعة الناقلة للجنود، والغواصات.

وأكد، "ان روسيا مستمرة في تنفيذ العقود التي لا تخضع لحظر الأمم المتحدة لتوريد مجموعة من معدات التصلیح والفحص، ومعدات المراقبة الراديوية، وأنظمة الاستخبارات اللاسلكية، وغيرها من المعدات غير الهجومية".

وفي جانب آخر من تصريحاته قال شوغايف، " لم تدخل روسيا في مفاوضات مع إيران بشأن بيع المزيد من أسلحة الدفاع الجوي اس-300".

وأضاف، ان بلاده قد سلمت منظومات اس-300 للدفاع الجوي الى إيران في العام 2016 وقد انتهى تاريخ صلاحية الضمانات التعاقدية لهذه الصفقة في شهر نيسان/أبريل الماضي.

وأكد رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، "ان صيانة هذه المنظومات وتصليحها يتم في المراكز الإيرانية".

انتهى**أ م د