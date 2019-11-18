بعيدي نجاد: تقنين سعر البنزين أظهر التضامن بين الحكومة والشعب الإيراني

وأضاف بعيدي نجاد في تغريدة له اليوم الإثنين، "ان استهلاك البنزين في إيران وبسبب رخصه قد تجاوز حد الـ110 مليون لتر يوميا".

وأشار إلى أنه "بفضل قرار الحكومة الجديد بخفض دعم البنزين، من المتوقع أن ينخفض استهلاكه الى النصف وتتسنى كذلك مكافحة تهريبه إلى دول أخرى".

وتابع، انه وفي ضوء الظروف الناجمة عن أنواع الحظر الأميركي الجائر وتداعياته على الحياة اليومية للناس العاديين ومعيشتهم، قد اتخذت الحكومة الإيرانية قرارا شجاعا جدا في سياق تعديل الهيكلية الإقتصادية للبلاد.

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