بعيدي نجاد: تقنين سعر البنزين أظهر التضامن بين الحكومة والشعب الإيراني

وأضاف بعيدي نجاد في تغريدة له اليوم الإثنين، "ان استهلاك البنزين في إيران وبسبب رخصه قد تجاوز حد الـ110 مليون لتر يوميا".
وأشار إلى أنه "بفضل قرار الحكومة الجديد بخفض دعم البنزين، من المتوقع أن ينخفض استهلاكه الى النصف وتتسنى كذلك مكافحة تهريبه إلى دول أخرى".
وتابع، انه وفي ضوء الظروف الناجمة عن أنواع الحظر الأميركي الجائر وتداعياته على الحياة اليومية للناس العاديين ومعيشتهم، قد اتخذت الحكومة الإيرانية قرارا شجاعا جدا في سياق تعديل الهيكلية الإقتصادية للبلاد.
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لندن/18 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد السفير الإيراني لدى لندن "حميد بعيدي نجاد"، ان القرار الجديد للحكومة بشأن تقنين سعر البنزين، قد أظهر التضامن الوثيق بين الحكومة والشعب الإيراني؛ الأمر الذي ما زال يتجاهله الكثير في الغرب.
وأضاف بعيدي نجاد في تغريدة له اليوم الإثنين، "ان استهلاك البنزين في إيران وبسبب رخصه قد تجاوز حد الـ110 مليون لتر يوميا".
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