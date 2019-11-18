١٨‏/١١‏/٢٠١٩ ٧:٤٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83560416
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الجيش الايراني يعلن عن اجراء مناورة "ذوالفقار الولاية"

الجيش الايراني يعلن عن اجراء مناورة "ذوالفقار الولاية"

طهران / 18 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اعلن الجيش الايراني، عن اجراء مناورة عسكرية تحت عنوان "ذوالفقار الولاية"، اليوم وغدا في شمال غرب البلاد

وافاد قسم العلاقات العامة للقوة البرية للجيش، ان مناورة ذوالفقار الولاية للعام 2019 ، ستنطلق مساء اليوم الاثنين في مرحلتي المسائية والنهارية وتستمر لغاية ظهر غد الثلاثاء، بمشاركة الوحدات القتالية والهندسية والاسنادية التابعة للقوة البرية للجيش.
واوضح المصدر نفسه، ان الوحدات المشاركة في هذه المناورة ستعرض طاقتها في مختلف التكتيكات العسكرية خلال المرحلتين المسائية والنهارية.
انتهى ** ح ع

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