الجيش الايراني يعلن عن اجراء مناورة "ذوالفقار الولاية"

وافاد قسم العلاقات العامة للقوة البرية للجيش، ان مناورة ذوالفقار الولاية للعام 2019 ، ستنطلق مساء اليوم الاثنين في مرحلتي المسائية والنهارية وتستمر لغاية ظهر غد الثلاثاء، بمشاركة الوحدات القتالية والهندسية والاسنادية التابعة للقوة البرية للجيش.

واوضح المصدر نفسه، ان الوحدات المشاركة في هذه المناورة ستعرض طاقتها في مختلف التكتيكات العسكرية خلال المرحلتين المسائية والنهارية.

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