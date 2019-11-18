مصدر يمني يعلن السيطرة على سفينتين حربيتين سعودية

وفي معرض الرد على هذا التطور، اعرب التحالف السعودي، عن تنديده بعملية احتجاز السفينتين؛ محملا حركة انصار الله اليمينة، ما وصفه بـ "مسؤولية سلامة طاقم القاطرة متعددة الجنسيات".

وتابع : سنواصل الإجراءات الصارمة لحفظ الأمن الإقليمي والدولي؛ بحسب موقع الميادين الاخباري.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن "محمد علي الحوثي" : لقد استولينا على سفينة مشتبه بها وسنفرج عنها إن كانت لكوريا الجنوبية بعد إنهاء الإجراءات القانونية.

وياتي هذا الاجراء من جانب القوات اليمنية، وسط استمرار الغارات السعودية على اليمن والحصار الذي تفرضه منذ فترة طويلة على هذا البلد.

انتهى ** ح ع