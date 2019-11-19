الصينيون إعلنوا استعداهم للاستثمار في المشاريع الإيرانية سريعة الأثر

واضاف مسعود خوانساري صباح اليوم (الثلاثاء) في الاجتماع الثامن لغرفة تجارة طهران حول زيارة الصين: أن هذه الزيارة كان من المقرر أن تتم خلال العامين الماضيين، منوها الى اجراء هذه الزيارة الاسبوع الماضي واجراء محادثات مع غرفة التجارة الصينية في بكين وشانغهاي وبعض المنظمات الأخرى.

ووصف الاجتماعات التي عقدت بالفعالة، وقال عن الاتفاقات التي ابرمت : لقد اتفقنا مع الغرفة الصينية على إنشاء لجنة تحكيم مشتركة حتى نتمكن من حل النزاعات بين التجار والصناعيين هناك.

وقال خوانساري، إن الصينيين استثمروا حوالي الفين و200 مليار دولار في الخارج من عام 2012 الى 2019 ، موضحا إن ثلث التجارة الصينية تجري في غرفة شنغهاي، هذه الغرفة ابرمت صفقات بقيمة 52 مليار دولار في معرض استيراد الصين الأول العام الماضي، وهذا العام، تم توقيع صفقات بقيمة 71 مليار دولار في غضون خمسة أيام من المعرض.

وصرح بأن الإيرانيين لم يكونوا حاضرين بالشكل المطلوب في المعرض، ولم تشارك إيران في هذا المعرض بصورة تخصصية واكتفت بعرض منتجات مثل الفستق والسجاد في جناح واحد.

وبخصوص تعاون الصين مع إيران في مجال السياحة، قال خوانساري إن الصينيين أنفقوا نحو 120 مليار دولار في الخارج على السياحة هذا العام، والتي من المتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار بحلول 2025، موضحا ان جميع غرف الصين أعلنت استعدادها للتعاون مع إيران في هذا الصدد.

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