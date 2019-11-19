١٩‏/١١‏/٢٠١٩ ١٠:٢١ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83560788
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ثلاثة افلام ايرانية تتنافس في مهرجان الهند الدولي

ثلاثة افلام ايرانية تتنافس في مهرجان الهند الدولي

طهران / 19 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – يستضیف مهرجان غوا الهندي ثلاثة افلام سينمائية ايرانية للمنافسة على اخذ اكثر عدد من جوائز المهرجان .

وتقام الدورة الـ 50 لمهرجان غوا الهندي خلال الفترة 20 الى 28 نوفمبر الجاري ليشارك "كبار السن لا يموتون" للمخرج والكاتب رضا جمالي في هذا الحدث السينمائي ضمن قسم "الرؤية العالمية" الخاص بالمهرجان وكذلك الفيلم "المتر بستة ونصف " للمخرج سعيد روستائي والفيلم "الهنود الحمر" للمخرج نيما جاوداني في قسم المنافسة على افضل اخراج وانتاج وافضل دور رجالي ونسائي.

هذا ويعتبر مهرجان غوا أحد مهرجانات الصف الأول عالمياً ويتضمن هذا العام 23 قسماً تنافسياً مثل: القسم الدولي، الرؤية العالمية، الرؤية الهندية وغيرها من الأقسام.

ويروي الفيلم "كبار السن لا يموتون" قصة مجموعة من الاشخاص ينوون الاقامة في قرية يتحدث سكانها بلهجتهم المحلية اذ يتعرضون لمواقف جراء ذلك.

وسبق للفيلم الحضور في مهرجان طوكيو السينمائي ومهرجان الأفلام الإيرانية في استراليا لينال جائزة (روح آسيا) من مهرجان طوكيو.

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