بكين تستضيف معرضا لاثار مصممة مجوهرات ايرانية

واقيم المعرض في في صالة الاستاذ الصيني المشهور في مجال صناعة التماثيل "هان دونغ" ويستمر لغاية 21 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي.

وتشمل المعرض منتجات فنية يدوية تمثل الفن الايراني الاصيل وتشكل الصناعات اليدوية الايرانية من ابرز الفنون التي تتجذر في عمق ثقافة هذا البلد وتاريخه فضلا عن تنوعها الواسع بحيث تحتل الصناعات اليدوية الايرانية الصدارة بين جميع دول العالم.

وتمتلك ايران صناعات يدوية عريقة جدا ومتنوعة، الامر الذي يشير الى انواع الفنون التقلیدیة التی تتجذر في تاریخ ایران الغني وازدهارها.

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