وأعلن "دراغان تودوروفيتش"، السفير الصربي لدى إيران، استعداد بلاده لإبرام مذكرات تفاهم مع مؤسسة الوثائق والمكتبة الوطنية الإيرانية وذلك خلال زيارته للمكتبة الوطنية بالتزامن مع أسبوع "الكتاب والقراءة" .

وأشار "تيودوروفيتش" إلى مشاركة صربيا كضيف خاص للمكتبة الوطنية الإيرانية في معرض طهران للكتاب العام الماضي، قائلا: لقد كانت هذه المشاركة مهمة للغاية بالنسبة لنا.

وأضاف أن هناك كتب باللغة الفارسية والصربية والإنجليزية والألمانية و ... في السفارة: من بينها يمكننا أن نذكر كتبا لشعراء إيران مثل سعدي وفردوسي و حافظ و خيام ومولوي باللغة الصربية.

كما أشار السفير الصربي إلى الكتب الفارسية التي تُرجمت إلى اللغة الصربية وقال : كما تمت ترجمة كتب الإمام الخميني (رض) وعلي أكبر ولايتي، رئيس هيئة أمناء جامعة آزاد الإسلامية الحرة، إلى الصربية.

وأكد تودورفيتش: نحن نحاول زيادة كمية الكتب الفارسية المترجمة إلى الصربية لأننا نريد أن نظهر مدى شهرة الأدب الفارسي في صربيا.

وأشار الى ترجمة كتاب " حكايات مجيد" إلى الصربية وقال: تم التوصل إلى اتفاق لترجمة عدد من الكتب الفارسية إلى الصربية.

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