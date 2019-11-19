حدود مهران لازالت مغلقة للسفر إلى العراق

وصرح محمد نوذري، في حديث مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء، إن حدود مهران مفتوحة أمام المواطنين العراقيين فقط لدخول إيران ، لكن الإيرانيين غير مسموح لهم بالتوجه الى العراق بسبب الاحتجاجات وانعدام الأمن داخل العراق.

وأضاف: أنه طبقا لمناشدة وزارة الخارجية، يتعين على المواطنين الامتناع عن الذهاب إلى حدود البلاد، بما في ذلك حدود مهران ، بهدف السفر إلى العراق، بالنظر إلى التطورات الأخيرة في العراق.

وأشار نوذري إلى أنه لاتوجد مشاكل من حيث دخول العراقيين الى إيران عبر منفذ مهران، لكن العراق يمر بوضع صعب ولايسمح بدخول الزوار ورجال الأعمال الايرانيين الى العراق.

وأضاف: إن العراق ليس مستعدا حاليا لاستقبال الزواروتوفير الأمن لهم، لذا من الأفضل للزوار ورجال الأعمال عدم السفر إلى العراق حتى وقت لاحق.

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