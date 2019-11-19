١٩‏/١١‏/٢٠١٩ ١١:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83560963
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حدود مهران لازالت مغلقة للسفر إلى العراق

حدود مهران لازالت مغلقة للسفر إلى العراق

إيلام/ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال نائب محافظ إيلام للشؤون السياسية والأمنية ، إن حدود مهران لا تزال مغلقة أمام زيارة المواطنين الإيرانيين الى العراق بسبب الاضطرابات داخل العراق.

وصرح محمد نوذري، في حديث مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء، إن حدود مهران مفتوحة أمام المواطنين العراقيين فقط لدخول إيران ، لكن الإيرانيين غير مسموح لهم بالتوجه الى العراق بسبب الاحتجاجات وانعدام الأمن داخل العراق.

وأضاف: أنه طبقا لمناشدة وزارة الخارجية، يتعين على المواطنين الامتناع عن الذهاب إلى حدود البلاد، بما في ذلك حدود مهران ، بهدف السفر إلى العراق، بالنظر إلى التطورات الأخيرة في العراق.

وأشار نوذري إلى أنه لاتوجد مشاكل من حيث دخول العراقيين الى إيران عبر منفذ مهران، لكن العراق يمر بوضع صعب ولايسمح بدخول الزوار ورجال الأعمال الايرانيين الى العراق.

وأضاف: إن العراق ليس مستعدا حاليا لاستقبال الزواروتوفير الأمن لهم، لذا من الأفضل للزوار ورجال الأعمال عدم السفر إلى العراق حتى وقت لاحق.

انتهى

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