ظريف يهنئ الشعب الفلسطيني على فرض شروط وقف اطلاق النار على الكيان الصهيوني

وأجرى محمد جواد ظريف أمس (الاثنين) مكالمة هاتفية مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أدان فيها العدوان الأخير للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وخاصة على قطاع غزة، وهنأ الشعب والمقاومة الفلسطينية في فرض شروط وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني.

يذكر ان المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مصعب البريم أعلن يوم الاربعاء الماضي 13 نوفمبر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بعد رضوخ الاحتلال لشروط المقاومة الفلسطينية بقيادة الجهاد الإسلامي.

وأوضح البريم أن التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار جاء بناءً على اساس الشروط التي اشترطها الجهاد نيابة عن المقاومة، والتي تمثلت في وقف سياسة الاغتيالات، وحماية المتظاهرين في مسيرات العودة الكبرى، والبدء عمليا في تنفيذ اجراءات كسر الحصار.

انتهى