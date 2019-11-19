روحانی يؤكد على ضرورة تنمية التعاون مع زيمباوي و کمبودیا

وقال الرئيس روحاني خلال تسلمه اوراق اعتماد سفير زيمبابوي الجديد " كريستوفر مابانغا" ان العلاقات بين البلدين ومنذ انتصار الثورة الاسلامية كانت جيدة و ان ايران لطالما وقفت الى جانب الشعب الزيمبابوي خلال فترة الحظر عليه مؤكدا على ضرورة تنميتها نظرا للضغوط الامريكية على البلدين .

واشار رئيس الجمهورية الى المشتركات بين شعبي البلدين والى التعاون السياسي بينهما في المحافل الدولية واضاف : نظرا لامكانيات البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة القصوى منها ويجب تحفيز القطاع الخاص لاستثمارها .

من جانبه اشار سفير زيمباوي الجديد الى التهديدات الامريكية ضد شعبي البلدين مؤكدا على ضرورة اتحادهما لمواجهة تلك التهديدات وقال ان العدو المشترك فرض العقوبات للمارسة الضغط على ايران وزيمبابوي لوقوفهما بوجه اطماعه .

وقال ان الظروف الحالية تحتم علينا تنمية علاقاتنا في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية وذلك لما فيه مصلحة الشعبين .

إيران وكمبوديا لديهما إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون

و خلال تسلم أوراق اعتماد سفير كمبوديا غير المقيم في طهران" اونغ سه آن"،أكد الرئيس روحاني أن طهران ترحب بتوسيع العلاقات مع "بنوم بنه" وقال: إن إيران وكمبوديا لديهما قدرات كبيرة في المجالات الاقتصادية والتجارية لتوسيع وتعميق العلاقات والتي ينبغي استخدامها.

و أعرب الرئيس روحاني عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والقطاع الخاص بين البلدين، مضيفا: أن كامبوديا بامكانها ان تلعب دورا مهما في المزيد من التعاون بين إيران ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) .

بدوره أشار سفير كمبوديا غير المقيم في طهران وخلال تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس روحاني، اشار إلى مجالات التعاون التجاري والاستثماري والسياحي الشامل بين البلدين، مؤكدا ضرورة السعي لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وأكد "أونغ سه آن" على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكمبوديا لديهما مواقف مشتركة في المحافل الدولية، ويدعمان احدهما الآخر ، مضيفا: أن كمبوديا تدعم مواقف طهران الإقليمية والعالمية وتسعى إلى علاقات أفضل وأكثر ودية مع إيران.

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