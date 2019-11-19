انطلاق المعرض الدولي التاسع عشر للمعدات المنزلية في طهران

وحضر مراسم افتتاح المعرض الدولي التاسع عشر للمعدات المنزلية الذي يقام علي مساحة 28 ألف متر مربع في مدينة المعارض الدولية بطهران، بهمن حسين زاده الرئيس التنفيذي للمعارض الدولية في الجمهورية الإسلامية وحبیب الله انصاری رئيس اتحاد صناعات الاجهزة والمعدات المنزلية الايرانية.

وقال انصاری: ان إيران متقدمة في صناعات الاجهزة والمعدات المنزلية ، وهذا المعرض يظهر قدرات الشركات المحلية لدعم البضائع الإيرانية.

واضاف ان عدد الشركات المشاركة في معرض لهذا العام شهد زيادة بمقدار 35 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

ووفقاً لمنظمي المعرض، تشارك 294 شركة محلیة و 27 شركة أجنبية في المعرض الدولي التاسع عشر للمعدات المنزلية الذي يستمر حتى 21 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي .

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