تاكيد ايراني – روسي على توسيع التعاون الطبي والعلاجي بين البلدين

وافاد مراسل "ارنا" من العاصمة الروسية، ان اللقاء بين وزيري الصحة الايراني والروسي، عقد في اطار تنفيذ الاتفاقات المبرمة على مدى اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، وايضا الندوة التي عقدت اليوم في موسكو على مدى يوم واحد تحت عنوان "شروط واجراءات تسجيل الادوية والمعدات الطبية"، والتي حضرها السفير الايراني لدى روسيا "مهدي سنائي" ايضا.

وفي تصريح له خلال الندوة، نوّه سنائي بدور هكذا لقاءات في سياق تنمية العلاقات بين ايران وروسيا وبما يشمل الصناعات الطبية والدوائية.

كما لفت السفير الايراني في موسكو، الى الطاقات الكامنة التي وصفها بـ "الكثيرة" لدى البلدين في هذه المجالات؛ وقال : ان الجانب الايراني وعقب التوقيع على اتفاق مع اتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي، حصل على طاقة مكملة لتفعيل قدراته الكامنة في هذه المجالات وعرض منتجاته داخل الاسواق الاسيوية الكبرى.

الى ذلك، قال مساعد وزير الصحة الروسي "ديميتري كاستنيكوف" : ان انعقاد هذه الندوة ورد في وثيقة التفاهم الموقعة خلال الدورة الخامسة من اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران وروسيا؛ مما يمهّد ارضية المشاركة في عملية تسجيل المنتجات الدوائية ضمن قائمة الاتحاد الاقتصادي الاوراسي ايضا.

انتهى ** ح ع