١٩‏/١١‏/٢٠١٩ ٧:٢٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83561855
٠ Persons

سمات

قائد الثورة يستقبل حشدا من المنتجين ورجال الاعمال في البلاد

قائد الثورة يستقبل حشدا من المنتجين ورجال الاعمال في البلاد

طهران / 19 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية "آية الله العظمى السيد علي الخامنئي" حشدا من رواد الاعمال والمنتجين ورجال الاعمال من ارجاء البلاد.

وافاد الموقع الالكتروني لـ "مركز نشر وحفظ مؤلفات آية الله العظمى الخامنئي"، ان سماحته استقبل مساء اليوم الثلاثاء حشدا من رواد الاعمال والمنتجين ورجال الاعمال الايرانيين، في مقر حسينية الامام الخميني (ره) بطهران.
سنوافيكم بتفاصيل هذا اللقاء لاحقا.
انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 1 =