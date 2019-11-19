قائد الثورة يستقبل حشدا من المنتجين ورجال الاعمال في البلاد

وافاد الموقع الالكتروني لـ "مركز نشر وحفظ مؤلفات آية الله العظمى الخامنئي"، ان سماحته استقبل مساء اليوم الثلاثاء حشدا من رواد الاعمال والمنتجين ورجال الاعمال الايرانيين، في مقر حسينية الامام الخميني (ره) بطهران.
سنوافيكم بتفاصيل هذا اللقاء لاحقا.
انتهى ** ح ع
طهران / 19 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية "آية الله العظمى السيد علي الخامنئي" حشدا من رواد الاعمال والمنتجين ورجال الاعمال من ارجاء البلاد.
وافاد الموقع الالكتروني لـ "مركز نشر وحفظ مؤلفات آية الله العظمى الخامنئي"، ان سماحته استقبل مساء اليوم الثلاثاء حشدا من رواد الاعمال والمنتجين ورجال الاعمال الايرانيين، في مقر حسينية الامام الخميني (ره) بطهران.
تعليقك