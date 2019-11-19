دبلوماسي ايراني: اميركا و"اسرائيل" تمنعان بلورة الشرق الاوسط الخالي من اسلحة الدمار الشامل

موسكو / 19 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد كل من مساعد وزير الصحة الايراني ونظيره الروسي، خلال اللقاء بينهما اليوم الثلاثاء في موسكو، اكدا على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مجالات انتاج الادوية والاجهزة الطبية والعلاجية.