٢٠‏/١١‏/٢٠١٩ ١٢:١١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83561992
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دبلوماسي ايراني: اميركا و"اسرائيل" تمنعان بلورة الشرق الاوسط الخالي من اسلحة الدمار الشامل

دبلوماسي ايراني: اميركا و"اسرائيل" تمنعان بلورة الشرق الاوسط الخالي من اسلحة الدمار الشامل

نيويورك / 20 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اكد مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي بان اميركا و"اسرائيل" تمنعان تبلور الشرق الاوسط الخالي من اسلحة الدمار الشامل، مؤكدا بانه على "اسرائيل" الانضمام لجميع المعاهدات المتعلقة بالاسحة النووية والكيمياوية والبيولوجية.

وفي كلمته التي القاها الثلاثاء خلال اجتماع عقد بعنوان "اخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل" في منظمة الامم المتحدة قال تخت روانجي، ان موضوع الشرق الاوسط الخالي من السلاح النووي طرح للمرة الاولى من قبل ايران.

يتبع ** 2342

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