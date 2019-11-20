٢٠‏/١١‏/٢٠١٩ ٥:٢٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83562019
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متحدث الحكومة الايرانية: اعمال الشغب تدفع صوت الاحتجاج المدني الى الهامش

متحدث الحكومة الايرانية: اعمال الشغب تدفع صوت الاحتجاج المدني الى الهامش

طهران / 20 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- صرح مساعد رئيس الجمهورية للاتصالات الاجتماعية والمتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بان اعمال الشغب تدفع صوت الاحتجاج المدني الى الهامش.

وكتب ربيعي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء: لقد قلت خلال المؤتمر الصحفي الاخير بان اعمال الشغب لن تدوم اكثر من يومين ، اذ شعرت بان الحدود الفاصلة قد تعمقت بين الاحتجاج المدني وبين العنف المناهض للشعب.

واضاف: ان ظلم اعمال العنف والشغب في الشوارع يتمثل بدفعها لصوت الاحتجاج المدني الى الهامش وهو ما يريده المعادون لايران والارهابيون.

وتابع ربيعي: ان ثنائية الاحتجاج او الشغب، هي ثنائية الحوار الاجتماعي او العنف. فالاول يؤدي الى الانبعاث والثاني الى التآكل.

وقال، ان النخب والجمعيات العلمية والاحزاب يمكنها ان تكون رائدة للحوار. نشد على ايدي جميع دعاة الحوار.

انتهى ** 2342  

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