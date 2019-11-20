ديزين.. اول منتجع دولي للتزلج على الجليد في ايران

الطابع الرسمي لهذا المنتجع مرتبطة بإمكانيات خاصة تشمل النقاط الفنية مثل انحدار المسار، طول المسار، محل إقامة المسابقات والإمكانيات الرفاهية. على عكس بعض المنتجعات فإن الإستفادة من نطاق التزلج مسموح في ديزين.

وكذلك تتمتع ديزين بثلاث وحدات من التلفريك والكراسي المرتفعة، وعربتين للتزلج، وتسع وحدات من التلفريك من طراز الصحون، وأخرى من طراز المطرقة. ارتفاع أدنى نقطة عن سطح البحر2650 متر و أعلى نقطة 3600 متر.

تم تأسيس منتجع ديزين عام 1969. يستمر موسم التزلج في ديزينل فترة أطول من منتجعات التزلج الأوروبية ، من (منتصف نوفمبر إلى مايو)، وذلك بسبب الارتفاع العالي للمنتجع.

يصل أعلى مصعد للتزلج إلى 3600 متر (11،800 قدم) ، مما يجعله واحدًا من أعلى 40 منتجعًا للتزلج في العالم. وتشمل مرافق التزلج في ديزين فندقين و 19 منزلًا ريفيًا و 5 مطاعم وفيلات وشقق خاصة تستوعب الآلاف من الناس كل عام.

السیاحة في منتجع ديزين

لقد اكتسب لقبه الرسمي بسبب ميزاته المادية والتقنية المحددة مثل منحدر الدورة التدريبية وطول الدورة والمكان الذي تقام فيه المسابقات والسباقات، فضلاً عن وسائل الراحة والمرافق الترفيهية الأخرى.

لا يقتصر نشاط التزلج في مجمع ديزين على فصل الشتاء. وهو أيضًا مركز هام للتزلج على الجليد في فصل الصيف. أقيمت أول مسابقة دولية للتزلج على العشب في ديزين من قبل الاتحاد الدولي للتزلج بمشاركة بعض الدول الرائدة في التزلج في عام 1996. كما ان هناك أنشطة صيفية مثل التزلج على العشب والمشي وركوب الخيل والتنس وملعب للأطفال.

يحتوي هذا المنتجع على العديد من مرافق الإقامة المريحة مثل الفنادق والمنازل الريفية والشاليهات والفيلات والشقق الخاصة والمنازل المحلية ، ويتسع لآلاف الأشخاص كل عام. المرافق الموجودة في المنطقة أكثر من كافية لتقديم مكان إقامة عائلي. يوجد فندقان في أسفل المنحدر. منذ أوائل عام 2008 ، تم إغلاق أحد هذه الفنادق للتجديد ، باستثناء المطعم المفتوح لتناول الكباب والبيتزا.

يقع الفندق على بعد 20 متر فقط من أسفل المنحدرات. تقع منطقة وقوف السيارات على بعد 50 متراً فقط مع عدد قليل من المتاجر التي تستأجر معدات التزلج. يبعد فندق حوالي خمس دقائق (حوالي 2 كم) قبل الوصول إلى فندق ديزين.