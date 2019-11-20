٢٠‏/١١‏/٢٠١٩ ١٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83562563
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روحاني: الشعب لم يسمح للعدو بتمرير مؤامرته

روحاني: الشعب لم يسمح للعدو بتمرير مؤامرته

طهران/ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الشعب الإيراني لم يسمح للعدو بتمرير مؤامرته .

وفي كلمة له باجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، اضاف الرئيس روحاني، إن الإيرانيين خرجوا من اختبار تاريخي آخر وأظهروا بانهم لا يسمحون مطلقا للعدو بتنفيذ مخططاته المقيتة، على الرغم من أنهم قد يواجهون مشاكل اقتصادية ويشكون من إدارة البلاد.

وأضاف: إن شعبنا يدرك جيدا أن الهدف الرئيسي للبلاد هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إمداد الطاقة حتى لا نحتاج إلى الخارج، وأن نكون قادرين على التنفيذ والعمل بشكل صحيح واستهلاك الطاقة التي يتطلبها إنتاجنا المحلي، وأيضا تطبيق وتنفيذ قدر لا بأس به من العدالة في المجتمع، أي تخصيص العوائد المستحصلة للشرائح الضعيفة والمتوسطة.

يتبع..

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