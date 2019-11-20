ظريف يعزي بوفاة البروفسور "فضل الله رضا" سفير إيران الاسبق في اليونسكو

وأكد ظريف في رسالته، أن إرث البروفسور "فضل الله رضا" يمثل سجلا لمفاخر ايران، من حضوره الرائع في اليونسكو كسفير إيراني وأستاذ جامعات ومحافل علمية ذات شهرة عالمية إلى نظرياته العلمية الخالدة في مجالات المعرفة والأدب، موضحا بان هذا الأستاذ المحب لوطنه والفريد من نوعه، بالإضافة إلى تسلق قمم المعرفة، كان يتصف بالأخلاق الحميدة، وان وفاته تعتبر خسارة كبيرة للمجتمع الإيراني والمراكز لعلمية.

وقدم ظريف احر التعازي لعائلة البروفسور رضا وأصدقائه وزملائه الاساتذة وطلابه وعامة الناس في إيران سائلا الباري تعالى الرحمة والمغفرة له.

البروفسور "فضل الله رضا" من العلماء الإيرانيين البارزين في الرياضيات وأستاذ في الهندسة الكهربائية وشاعرا، وقد توفي هذا الصباح في أوتاوا بكندا عن عمر ناهز الـ105 اعوام.

مسؤولية مكتب ممثلية إيران في اليونسكو ورئاسة جامعة طهران هي من بين مسؤوليات الأستاذ فضل الله رضا.

كما قدم المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي في تغريدة على تويتر التعازي بوفاة سفير إيران الاسبق لدى اليونسكو البروفسور فضل الله رضا.

انتهى