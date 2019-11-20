الشعب افشل مؤامرات امريكا والكيان الصهيوني ضد البلاد

واضاف واعظي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، انه رغم الصعوبات الاقتصادية التي يمرّ بها الشعب الايراني حاليا وانتقاداته ازاء بعض الامور، لكن ذلك شأن داخلي ويتم حله في اطاره ايضا.

وتابع : اينما حدث تدخل من الخارج وعمد الاعداء الى استغلال هذه الظروف، سيواجهون ردّا حاسما من جانب الشعب الايراني؛ على غرار ما حصل يوم امس في مدينة تبريز (شمال غرب)، حيث خروج ما يربو عن مئة الف من اهالي المدينة في مسيرة حاشدة وعفوية تنديدا بتحكرات الاعداء التدخلية.

وقال واعظي : ان هكذا مواقف (تدخلية) مدانة، والشعب يراقب جيدا مخططات الاعداء وتدخلاتهم، وكيفية التعاطي معها.

انتهى ** ح ع