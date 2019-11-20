٢٠‏/١١‏/٢٠١٩ ٧:١٤ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83563274
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ايران وارمينيا توقعان وثيقة بشان منظومة التبادل الالكتروني للمعلومات المتطورة

ايران وارمينيا توقعان وثيقة بشان منظومة التبادل الالكتروني للمعلومات المتطورة

مشهد المقدسة/20تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- وقعت موسسة الجمارك الايرانية ولجنة العائدات الحكومية الارمينية، وثيقة الالزامات الفنية بشان منظومة التبادل الالكتروني للمعلومات المتطورة.

توقيع هذه الوثيقة جاء على هامش ملتقى "الاساليب الرقمية لتسهيل التعاون الحدودي والتجاري" اليوم؛ بهدف توطيد التعاون بين الجهات الجمركية في ايران ارمينيا.

وقام مساعد موسسة الجمارك الايرانية للشؤون الدولية والتخطيط "علي بعيدي مفرد نيا" بالتوقيع على هذه الوثيقة نيابة عن الطرف الايراني.

الى ذلك، قال رئيس لجنة العائدات الدولية الارمينية "ديفيد انانيان" في تصريح له بهذا الشان، "ان تبادل المعلومات مع سائر الدول عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات يسهم في تسهيل عملية الاشراف والمراقبة الحدودية وتطوير عملية مكافحة عمليات التهريب".

انتهی**2018/ ح ع **

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